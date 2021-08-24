Британцев развеселил диалог Меркель и Зеленского по «Северному потоку – 2»

Лондон, 24 августа. Читатели Daily Mail ярко отреагировали на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Издание «ПолитРоссия» отметила комментарии читателей Daily Mail, где британцы посмеялись над диалогом Меркель и Зеленского в отношении России.

Во время встречи Меркель и Зеленский обсудили ряд важных вопросов, среди которых был «Северный поток – 2».

По словам Зеленского, в вопросе «СП-2» власти Украины видят серьезную геополитическую угрозу со стороны России. Меркель в свою очередь попыталась успокоить украинского лидера, отметив, что если Москва будет использовать газопровод в качестве давления на Киев, то Германия немедленно введет антироссийские санкции.

«Это заставило меня рассмеяться, да русские годами пинали немецкие пятые точки», – высказался британец.

«Держу пари, что русские дрожат от страха», – иронизирует другой комментатор.

Британцы также выразили сомнение, что Меркель еще что-то может решать.

Ранее немцев возмутила попытка Меркель угодить Украине в вопросе «СП-2», сообщал ФАН.