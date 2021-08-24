«ФАН повсюду»: что происходит в столице протестов США

В Портленде 22 августа массовой дракой с антифашистами закончился митинг «Лето любви» ультраправого движения «Гордые парни». Протестующие использовали дубинки, пейнтбольное оружие, пиротехнику и дымовые снаряды. Итогом столкновений стало применение огнестрельного оружия.
К каким событиям приурочен митинг «Лето любви»? Почему Портленд стал одним из центров протестов и как «Гордые парни» пытались избежать столкновений с антифа? Об этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».
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В выпуске:
Почему Портленд считают протестной столицей США?
Предыстория и посыл митинга «Лето любви».
Как ультраправые и антифашисты готовились к 22 августа и из-за чего начались столкновения?
Насколько активно вела себя полиция Портленда?
Байден на шаг ближе к импичменту?
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