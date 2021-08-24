В Портленде 22 августа массовой дракой с антифашистами закончился митинг «Лето любви» ультраправого движения «Гордые парни». Протестующие использовали дубинки, пейнтбольное оружие, пиротехнику и дымовые снаряды. Итогом столкновений стало применение огнестрельного оружия.

К каким событиям приурочен митинг «Лето любви»? Почему Портленд стал одним из центров протестов и как «Гордые парни» пытались избежать столкновений с антифа? Об этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

Слушайте «ФАН повсюду»: что происходит в столице протестов США на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Почему Портленд считают протестной столицей США?

Предыстория и посыл митинга «Лето любви».

Как ультраправые и антифашисты готовились к 22 августа и из-за чего начались столкновения?

Насколько активно вела себя полиция Портленда?

Байден на шаг ближе к импичменту?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.