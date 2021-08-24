Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 18:38
18:37
Общество
Талибы запретят эвакуацию иностранных граждан после 31 августа. События дня
18:36
Технологии
Глава Роскосмоса: прототипы спутников «Сфера» будут выведены на орбиту в 2022 году
18:34
Весь мир
Индейцы разбили лагерь рядом с резиденцией президента Бразилии в знак протеста
18:31
Весь мир
Сильные ливни нанесли ущерб инфраструктуре нескольких районов столицы ЦАР
18:30
Весь мир
Сараево и Запад закрывают глаза на экспансию радикального исламизма в Боснии — глава МВД Республики Сербской
18:28
Политика
Как Киев прикрывает «Крымской платформой» свои экономические и демографические проблемы
18:27
Происшествия
Санитаров ярославской психбольницы уволили после жестокого избиения пациентки
18:26
Весь мир
Президент ЦАР назвал ведущей роль молодежи в жизни страны
18:24
Политика
Журналист из КНР назвал «неукротимой силой» российское оружие на «Армии-2021»
18:23
Общество
Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник нарушил условия домашнего ареста
Все новости

«ФАН повсюду»: что происходит в столице протестов США
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в столице протестов США
ТАСС  /  Alex Milan Tracy

В Портленде 22 августа массовой дракой с антифашистами закончился митинг «Лето любви» ультраправого движения «Гордые парни». Протестующие использовали дубинки, пейнтбольное оружие, пиротехнику и дымовые снаряды. Итогом столкновений стало применение огнестрельного оружия.

К каким событиям приурочен митинг «Лето любви»? Почему Портленд стал одним из центров протестов и как «Гордые парни» пытались избежать столкновений с антифа? Об этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Почему Портленд считают протестной столицей США?

Предыстория и посыл митинга «Лето любви».

Как ультраправые и антифашисты готовились к 22 августа и из-за чего начались столкновения?

Насколько активно вела себя полиция Портленда?

Байден на шаг ближе к импичменту? 

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в столице протестов США
сша портленд американский номер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru