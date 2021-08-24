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Первый лагерь цифровых технологий открыли для подростков в ЦАР
Весь мир
Первый лагерь цифровых технологий открыли для подростков в ЦАР
pixabay.com  /  ean254

Банги, 24 августа. Национальная организация Yali в сотрудничестве с Центром мучеников Фатимы подготовила в столице ЦАР лагерь развития цифровых технологий для молодых специалистов. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

Официальную церемонию открытия провел министр высшего образования, научных исследований и продвижения профессор Жан Лоран Сисса-магале. В первый состав вошли 20 подростков, которых тщательно отбирали в государственных и частных колледжах, а также лицеях.

Главная цель: привить молодым людям страсть к цифровым технологиям через получение знаний и опыта взаимодействия с современными решениями в области IT-индустрии, заявила верховный комиссар лагеря Мадлен Хоза.

«Таков уж мир. У ЦАР пока нет достижений на этом поприще, и мы считаем, что не существует идеального времени для начала работ по указанному направлению. Поэтому власти решили приступить к обучению именно сейчас, для страны важно иметь молодых специалистов в области, которая дает довольно много возможностей», — добавила она.

В течение недели юноши и девушки из колледжей и средних школ пройдут интенсивный курс робототехники, телекоммуникаций, программирования и менеджмента IT. Обучение пройдет в два этапа: теоретический и практический. После этого студенты примут участие в выставке, на которой продемонстрируют чему научились.

Первый лагерь цифровых технологий открыли для подростков в ЦАР
pixabay.com  / 

По словам министра высшего образования, это первая инициатива, позволяющая не только совершенствовать национальные институты, но и сокращать технологическое отставание от других стран.

«У нас есть силы и желание, мы готовы развивать собственные решения в этой, безусловно, важной для Центральноафриканской Республики отрасли», — заключил профессор Сисса-магале.

Ранее ФАН сообщал, что Международный фонд сельского хозяйства (FIDA) одобрил выдачу ЦАР 12 млрд франков КФА на восстановление аграрного сектора.

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