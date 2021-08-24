Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 15:39
15:35
Происшествия
ФАН публикует видео окутанной дымом трассы Екатеринбург — Пермь
15:33
Общество
Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей
15:30
Общество
Очевидцы рассказали подробности избиения пациентки психиатрической больницы в Ярославле
15:28
Экономика
«Газпром» указал на готовность ресурсной базы «СП-2» к запуску
15:27
Армия
В MW назвали рецепт успеха российского Су-30СМ на международном рынке вооружений
15:26
Происшествия
Пропавшие в Татарстане подростки могли выпасть с лодки после столкновения с баржей
15:26
Политика
Британцев развеселил диалог Меркель и Зеленского по «Северному потоку – 2»
15:22
Общество
Приятный сюрприз пенсионерам: 10 тысяч дадут раньше, кто получит деньги в 2021 году
15:20
Весь мир
Как талибы создают новое правительство для управления Афганистаном
15:19
Общество
Самарские транспортники рассказали, как поступают с нарушителями масочного режима
Все новости

Вице-президент ПКР прогнозирует хороший результат россиян в плавании и легкой атлетике
Спорт
Вице-президент ПКР прогнозирует хороший результат россиян в плавании и легкой атлетике
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 24 августа. Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) и депутат Госдумы Рима Баталова рассказала, чего ждет от россиян на Играх в Токио.

На Паралимпиаде страну представят 242 атлета, которые будут соревноваться в 19 видах из 22. По словам Баталовой, российские спортсмены ждали эти Игры девять лет, и для каждого из них такой путь оказался непростым.

«Каждый из этих спортсменов — герой», — подчеркнула вице-президент ПКР.

Члены российской сборной жаждут выйти на спортивную дорожку, отметила депутат. Она ожидает, что россияне продемонстрируют наилучшие результаты на соревнованиях.

«Очень хорошие результаты ожидаются в плавании, легкой атлетике», — спрогнозировала Баталова в комментарии телеканалу «360».

Вице-президент ПКР пояснила, что спортсмены разделены по группам инвалидности. Это дает россиянам шанс получить по две–три золотых медали на одной дистанции, считает депутат.

Паралимпиаду в Токио решили провести, несмотря на ситуацию с коронавирусом. При этом уже более 100 нанятых для Игр сотрудников заболели COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Вице-президент ПКР прогнозирует хороший результат россиян в плавании и легкой атлетике
паралимпиада пкр баталова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru