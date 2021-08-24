Вице-президент ПКР прогнозирует хороший результат россиян в плавании и легкой атлетике

Москва, 24 августа. Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) и депутат Госдумы Рима Баталова рассказала, чего ждет от россиян на Играх в Токио.

На Паралимпиаде страну представят 242 атлета, которые будут соревноваться в 19 видах из 22. По словам Баталовой, российские спортсмены ждали эти Игры девять лет, и для каждого из них такой путь оказался непростым.

«Каждый из этих спортсменов — герой», — подчеркнула вице-президент ПКР.

Члены российской сборной жаждут выйти на спортивную дорожку, отметила депутат. Она ожидает, что россияне продемонстрируют наилучшие результаты на соревнованиях.

«Очень хорошие результаты ожидаются в плавании, легкой атлетике», — спрогнозировала Баталова в комментарии телеканалу «360».

Вице-президент ПКР пояснила, что спортсмены разделены по группам инвалидности. Это дает россиянам шанс получить по две–три золотых медали на одной дистанции, считает депутат.

Паралимпиаду в Токио решили провести, несмотря на ситуацию с коронавирусом. При этом уже более 100 нанятых для Игр сотрудников заболели COVID-19.