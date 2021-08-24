Выступление Пашиняна в парламенте Армении переросло в стычку депутатов

Ереван, 24 августа. Конфликт случился в парламенте Армении во время выступления премьер-министра республики Никола Пашиняна, который представлял программу правительства.

Словесное препирательство депутата от фракции «Честь имею» Анны Мкртчян с премьер-министром превратилось в ссору с парламентариями от правящей фракции «Гражданский договор».

Спикер парламента Ален Симонян попросила начавшую Мкртчян выйти из зала заседаний, однако та отказалась. Когда сотрудники Службы безопасности попытались вывести депутата за дверь, представители политической организации вступились за коллегу. В связи с этим был объявлен перерыв, во время которого и возникла стычка. Момент, когда Служба безопасности пыталась вывести разбушевавшихся парламентариев, попал на видео.

Ранее премьер-министр заявил, что стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении. По его словам, Ереван намерен расширять стратегические связи с российской стороной, а также активно сотрудничать в рамках ЕАЭС, ОДКБ.