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Путин соберет президиум Госсовета по школьному образованию

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:22
Общество
Путин соберет президиум Госсовета по школьному образованию
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 августа. Президиум Госсовета по школьному образованию в России запланирован на 25 августа. Его собирает глава государства Владимир Путин.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Перед началом заседания запланирована отдельная онлайн-встреча Владимира Путина с учителями и учащимися, рассказали в Кремле. Участники обсудят качество обучения, подготовку педагогов в регионах и другие вопросы.

Глава России Владимир Путин ранее заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный. Нельзя допустить превращение человека в робота. В связи с этим крайне важно получение знаний, отметил Владимир Путин.

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