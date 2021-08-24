Путин соберет президиум Госсовета по школьному образованию

Москва, 24 августа. Президиум Госсовета по школьному образованию в России запланирован на 25 августа. Его собирает глава государства Владимир Путин.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Перед началом заседания запланирована отдельная онлайн-встреча Владимира Путина с учителями и учащимися, рассказали в Кремле. Участники обсудят качество обучения, подготовку педагогов в регионах и другие вопросы.

Глава России Владимир Путин ранее заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный. Нельзя допустить превращение человека в робота. В связи с этим крайне важно получение знаний, отметил Владимир Путин.