Лавров указал на готовность России к обсуждению темы Афганистана в Совбезе ООН

Москва, 24 августа. Тема Афганистана станет главной на предстоящих саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ожидается, что в сентябре состоятся встречи членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане. Ключевым вопросом выступит ситуация в Афганистане, подчеркнул дипломат.

Кроме того, российская сторона готова обсудить тему исламской республики в Совбезе ООН, указал Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ возглавит делегацию на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Основные мероприятия в рамках встречи запланированы на сентябрь.