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Лавров указал на готовность России к обсуждению темы Афганистана в Совбезе ООН

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:13
Политика
Лавров указал на готовность России к обсуждению темы Афганистана в Совбезе ООН
mid.ru

Москва, 24 августа. Тема Афганистана станет главной на предстоящих саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ожидается, что в сентябре состоятся встречи членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане. Ключевым вопросом выступит ситуация в Афганистане, подчеркнул дипломат.

Кроме того, российская сторона готова обсудить тему исламской республики в Совбезе ООН, указал Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ возглавит делегацию на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Основные мероприятия в рамках встречи запланированы на сентябрь.

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россия лавров таджикистан мид
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