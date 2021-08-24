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Два сотрудника саратовской колонии попали под статью за получение взятки

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:06
Происшествия
Два сотрудника саратовской колонии попали под статью за получение взятки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 24 августа. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о получении взятки группой лиц в отношении бывшего и действующего сотрудников колонии УФСИН по Саратовской области.

Следствие установило, что обвиняемые получили от директора компании через посредника взятку в размере 326 тыс. рублей. Взамен фигуранты должны были поспособствовать тому, чтобы определенная организация была выбрана в качестве поставщика материалов для колонии.

Оперативники задержали подозреваемых. Следствие ходатайствует об аресте. Суд изберет им меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем суд арестовал работника ВСЖД по обвинению во взяточничестве в размере 1 млн рублей.

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