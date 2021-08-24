Приятный сюрприз пенсионерам: 10 тысяч дадут раньше, кто получит деньги в 2021 году

Приятный сюрприз российским пенсионерам: анонсированные президентом России выплаты в 10 тысяч рублей начнут выдавать через две недели. Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. Точнее, два указа.

Сколько денег получат пенсионеры, кто может рассчитывать на выплаты

Согласно указам Владимира Путина, по 10 тысяч рублей уже в ближайшее время будет выплачено всем российским пенсионерам. Речь идет как о гражданах, получающих пенсии по старости через пенсионный фонд, так и о вышедших на пенсию сотрудниках силовых ведомств и членах их семей.

Один указ касается выплат военным пенсионерам; второй — всех пенсионеров, получающих деньги через ПФР (в том числе работающих, которым с 2016 года не проводилась индексация).

Когда выплатят деньги

Деньги гражданам будут перечислены уже в сентябре, то есть выплаты начнутся примерно через две недели. Никаких заявлений и справок для этого подавать не надо — перечисление будет произведено автоматически. Если положенная сумма не придет в сентябре, деньги будут начислены немного позднее.

Из этих 10 тысяч нельзя будет удерживать средства на оплату штрафов или каких-либо задолженностей. Если пожилой человек находится в социальном учреждении, и на его содержание удерживается часть пенсии, эти 10 тысяч он все равно получит на руки. Кроме того, эта сумма не влияет на размер дополнительных выплат, положенных пенсионеру.

Федеральное агентство новостей /

Кто еще получит дополнительные деньги в 2021 году

Выступая в воскресенье перед активистами, президент, помимо выплаты по 10 тысяч всем пенсионерам, анонсировал разовую выплату в среднем по 15 тысяч рублей каждому военнослужащему России.

Анонсируя эти меры поддержки, Владимир Путин заявил, что выплата поможет повысить доходы россиян на фоне непростой ситуации с инфляцией.

Экономисты приветствуют такой шаг, считая, что «живые» незапланированные деньги, выданные сразу большому количеству граждан, помогут одномоментно в масштабах всей страны подстегнуть потребительский спрос. А это, в свою очередь, благотворно отразится на всей экономике, заметно оживив ее.

Что касается других категорий российских граждан, то для них, как отметил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новые разовые выплаты в 2021 году не планируются.

При этом Песков напомнил об уже произведенных выплатах семьям с детьми, в том числе о 10 тысячах рублей на каждого российского школьника от шести до 18 лет (на школьников-инвалидов — до 23-х лет). О мерах поддержки пенсионеров в 2022 году — в инфографике ФАН.