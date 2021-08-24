Лавров заявил о нежелании Москвы видеть американских военных в Центральной Азии

Москва, 24 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не хочет видеть американских военных в странах Центральной Азии.

По его словам, размещение подразделений Вооруженных сил США в соседних с Афганистаном странах Центральной Азии превратит их в мишени. Кроме того, у России и большей части государств региона общее пространство безопасности, которое накладывает на стороны определенные обязательства.

«В этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — сказал Лавров.

Министр отметил, что после начала вывода войск США из Афганистана Вашингтон хотел разместить вооружение и технику на территории соседних государств, однако российская сторона выступила против.