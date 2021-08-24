«Бесплатный сыр» от МВФ потребовался для расшивки угрожающих Западу долгов

Если вы любите деньги даром, то эта новость наверняка не оставила вас равнодушными: 23 августа вступило в силу решение Международного валютного фонда по эмиссии своей «валюты» — специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR, валютный код XDR) объемом 456 млрд этих самых SDR/XDR.

Заявленная цель эмиссии — помощь странам-членам МВФ в преодолении последствий пандемии COVID-19. Указанная выше сумма (примерный эквивалент 662 млрд долл., если считать по текущему курсу 0,7018 XDR за доллар) безвозмездно, то есть даром, будет распределена между всеми странами соответственно их квотам.

России, с ее квотой в 2,71%, должно перепасть 17,94 млрд долл., а США, с их квотой 17,4%, — 115 млрд долл. Кстати, очень вовремя — Штатам как раз примерно сотни миллиардов не хватает до сентября, когда конгрессмены должны что-то решить с потолком федерального долга.

Лишены права на получение помощи МВФ Афганистан, Венесуэла и Мьянма, которые, ясное дело, чересчур сильно досадили Америке и чьи правительства объявлены в Вашингтоне нелегитимными. Белоруссия, и конкретно «батька» Лукашенко, вопреки Тихановской и Ко, свой миллиард «баксов» получит, Украина свои три миллиарда — тоже. Ну, и далее по списку.

Что означает такой аттракцион неслыханной щедрости от структуры, в общем-то, известной весьма жесткой финансовой политикой — особенно по отношению к своим клиентам-заемщикам из числа развивающихся стран?

По факту, для большинства таких стран, имеющих внешний госдолг, нынешняя акция МВФ равнозначна частичному списанию этого долга. С той лишь разницей, что при помощи SDR, обменяв их на любую из свободно конвертируемых валют: доллар, евро, юань, иену или фунт стерлингов, кому что нужно, — можно погашать долги перед любыми иностранными кредиторами, а не только перед МВФ.

Федеральное агентство новостей /

Иными словами, прямой целью данной акции является расшивка проблемных и безнадежных госдолгов, невыплаты по которым могут вызвать эффект домино — с куда более тяжелым системным и финансовым кризисом, чем это было в 2008-2009 годах, после банкротства Lehman Brothers.

Но если «оглянуться назад», то можно увидеть, что до нынешней эмиссии объем SDR, выпущенных с начала 1970-х годов, когда они впервые появились в связи с отменой «золотого» доллара, составлял всего 204 млрд. Из них 182,7 млрд (почти 90%) были эмитированы в 2009 году для преодоления последствий кризиса 2008 года.

А уже в мае 2011 года осуществивший эту эмиссию директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан «загремел» сначала в американскую тюрьму, а затем — и в отставку. Поскольку слишком рьяно настаивал на замене доллара ФРС новой международной мировой валютой, прообразом которой, собственно, и являются SDR. Не срослось. Глобалисты, несмотря на Барака Обаму, снова продемонстрировали свою силу мондиалистам.

Преемница Стросс-Кана Кристин Лагард, как и он, представляющая интересы Ротшильдов (их «французской» ветви прежде всего), урок усвоила и с инициативами подобного масштаба не высовывалась. А потому в ноябре 2019 года, как раз накануне COVID-19, спокойно ушла из МВФ руководить Европейским центральным банком, оставив вместо себя «на хозяйстве» болгарку Кристалину Георгиеву (по странной случайности — племянницу первой жены барона Эдмона Адольфа де Ротшильда).

И вот теперь Георгиева и Ко сделали новую заявку на роль мирового эмиссионного центра — пока «антикризисного». В три раза более мощную, чем 12 лет назад. К каким последствиям все это приведет — вопрос открытый.

Ясно только, что нынешний «бесплатный сыр» от МВФ в конечном итоге многим обойдется слишком дорого. Даже России, которая, скорее всего, присоединит указанную выше сумму к своим золотовалютным резервам — то есть в строке «счет в SDR» нынешние 7,05 млрд долл. сменятся цифрой 25 млрд долл. или около того. Соответственно, на те же 17 с лишним миллиардов увеличится общий объем золотовалютных резервов России — примерно до 619 млрд долл., а сумма внешнего долга при этом ни на йоту не увеличится.

Федеральное агентство новостей /

Казалось бы, чем плохо?

А плохо это тем, что в 1989 году жителям СССР нынешние российские зарплаты даже в 20 тысяч рублей и пенсии в 10 тысяч могли показаться фантастикой. Но важно же не то, сколько ты получаешь в рублях или долларах, а сколько и каких товаров и услуг на эти деньги ты можешь реально купить. На 100 тысяч рублей 30 лет назад можно было купить квартиру в центре Москвы или супериномарку. Сегодня это — стоимость скромных похорон одного человека.

Поэтому сравните размер полученных от МВФ «подарков» с тем, сколько триллионов долларов, евро и прочих валют уже напечатали, печатают и еще хотят напечатать для «своих» экономик ведущие центробанки. При видимой «финансовой стабильности» и даже «росте ВВП». Вспомните также СССР времен горбачевской «Перестройки» и Россию времен ельцинских «рыночных реформ», когда рост цен в разы обгонял рост зарплат, а приближенные к источнику «новых денег» персонажи становились миллиардерами и олигархами.

Вспомните — и вы поймете, какого феерического масштаба передел собственности — в пользу богатых — идет сегодня в мире. На фоне которого реальный размер российской «кубышки на черный день», увы, не растет. Играя с шулерами «по правилам», в выигрыше не окажешься никогда. Или, говоря совсем уж просто, «по дороге на бойню скот надо кормить»...