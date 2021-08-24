Жених из Ирландии погиб в автокатастрофе за несколько часов до своей свадьбы

Дублин, 24 августа. Сотни человек приехали на похороны 20-летнего мужчины по имени Майлз Харти, который разбился в аварии в день своей свадьбы.

Харти в месте с приятелями двигался на машине марки Skoda в соседний город, когда их автомобиль врезался в столб. Жених, который сидел на переднем сиденье рядом с водителем, получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один пассажир отделался несколькими ушибами.

Полиция Ирландии задержала водителя иномарки, подозревая его в нарушении местного закона о дорожном движении. Правоохранители изучают записи камер с места происшествия и опрашивают свидетелей трагедии.

Множества людей прибыли на церемонию прощания с местным жителем. Священник назвал аварию крайне печальным событием для семей жениха и невесты.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ранее устроил аварию на дороге Находка — Лазо — Ольга— Кавалерово, сообщало издание Deita. Из-за его действий погиб человек.