Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей

Специально обученная нейросеть сможет определять эмоции проходящих людей, а в дальнейшем — и особенности их поведения. Об этом сообщил заместитель главного конструктора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) Игорь Якупов, представивший ФАН комплекс безостановочного скрытого досмотра на форуме «Армия-2021».

По словам Якупова, разработчики проекта хотели создать комплекс, который будет включать разные модули, в том числе определение формы проносимых объектов, типа веществ, а также распознавание эмоций. Кроме того, в дальнейшем предполагается усовершенствовать систему и добавить к ее возможностям поведенческий анализ.

Заместитель главного конструктора НИИДАР пояснил, что представляет собой система распознавания эмоций.

«Мы распознаем лица людей, находим их в видеопотоке и определяем, какие эмоции из шести базовых они испытывают: радость, грусть, отвращение, удивление, гнев, страх, — уточнил специалист. — Мы можем это делать в режиме реального времени и сразу на нескольких людях, по крайней мере до пяти человек. Это одна из подсистем, которые будут объединены в систему определения поведенческих паттернов у человека, — по ним будут определяться те, кто ведут себя подозрительно».

Игорь Якупов отметил, что в комплексе досмотра на выходе всегда стоит служба безопасности, которая будет получать информацию о подозрительных людях, независимо от того, были ли они определены по наличию опасных веществ или предметов, по эмоциям, по походке или по каким-то другим аспектам поведенческого анализа. В результате охрана произведет дополнительный осмотр.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Разработчик уточнил, что система распознавания эмоций функционирует с помощью нейронных сетей.

«Мы берем большую базу эмоций людей, в том числе используя открытые источники, и обучаем сеть, чтобы она определяла их, — рассказал собеседник ФАН. — Кроме того, у нас есть возможность ее дообучения. Например, уровень срабатывания будет выше на объекте, где регулярно проходят одни и те же люди».

Якупов добавил, что заказчики комплекса могут сами выбирать необходимые для них модули — кому-то достаточно выявлять механические объекты или химические вещества, а кому-то нужно еще и выявлять эмоции.

«Пока мы находимся на этапе демонстрационного образца, но комплексом уже заинтересовались РЖД, аэропорты, а также различные силовые структуры, — охарактеризовал уровень разработки конструктор. — Последним поведенческий анализ подходит даже в большей степени».

Заместитель главного конструктора НИИДАР сообщил, что в мире пока нет внедренных аналогичных систем досмотра. В Китае используется система распознавания предметов по формам, однако ее детектор уступает российскому аналогу по разрешению.

Ранее стало известно, что разработчики нового экраноплана ищут инвестора из РФ, несмотря на интерес иностранцев.