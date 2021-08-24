Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 17:08
17:06
Общество
Парковка вместо деревьев: самарцам объяснили вырубку многолетних елей в центре города
17:03
Происшествия
Пожарный поезд привлекли к тушению огня вдоль перекрытой трассы Екатеринбург — Пермь
17:02
Происшествия
Бывший замглавы МЧС Татарстана ответит в суде за мошенничество и присвоение денег
17:01
Армия
Масштабные учения Росгвардии пройдут в трех регионах России
17:00
Политика
Юрист Соловьев высмеял заявление Зеленского об «обратном отсчете до освобождения Крыма»
17:00
Общество
Бывший депутат Рады Владимир Бондаренко ушел из жизни в 69 лет
17:00
Политика
В Крыму объяснили, как «Крымская платформа» сыграла на руку России
16:59
Общество
Бизнес-ассоциации обратились к Абрамченко с просьбой доработать закон об отходах
16:59
Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты из-за оборвавшегося троса на улице 800-летия Москвы
16:56
Весь мир
Почему китайские специалисты становятся целью терактов в Пакистане
Все новости

Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей
Общество
Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей
Федеральное агентство новостей  / 

Специально обученная нейросеть сможет определять эмоции проходящих людей, а в дальнейшем — и особенности их поведения. Об этом сообщил заместитель главного конструктора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) Игорь Якупов, представивший ФАН комплекс безостановочного скрытого досмотра на форуме «Армия-2021».

По словам Якупова, разработчики проекта хотели создать комплекс, который будет включать разные модули, в том числе определение формы проносимых объектов, типа веществ, а также распознавание эмоций. Кроме того, в дальнейшем предполагается усовершенствовать систему и добавить к ее возможностям поведенческий анализ.

Заместитель главного конструктора НИИДАР пояснил, что представляет собой система распознавания эмоций.

«Мы распознаем лица людей, находим их в видеопотоке и определяем, какие эмоции из шести базовых они испытывают: радость, грусть, отвращение, удивление, гнев, страх, — уточнил специалист. — Мы можем это делать в режиме реального времени и сразу на нескольких людях, по крайней мере до пяти человек. Это одна из подсистем, которые будут объединены в систему определения поведенческих паттернов у человека, — по ним будут определяться те, кто ведут себя подозрительно».

Игорь Якупов отметил, что в комплексе досмотра на выходе всегда стоит служба безопасности, которая будет получать информацию о подозрительных людях, независимо от того, были ли они определены по наличию опасных веществ или предметов, по эмоциям, по походке или по каким-то другим аспектам поведенческого анализа. В результате охрана произведет дополнительный осмотр.

Нейросеть сможет определить подозрительные лица в безостановочном потоке людей
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Разработчик уточнил, что система распознавания эмоций функционирует с помощью нейронных сетей.

«Мы берем большую базу эмоций людей, в том числе используя открытые источники, и обучаем сеть, чтобы она определяла их, — рассказал собеседник ФАН. — Кроме того, у нас есть возможность ее дообучения. Например, уровень срабатывания будет выше на объекте, где регулярно проходят одни и те же люди».

Якупов добавил, что заказчики комплекса могут сами выбирать необходимые для них модули — кому-то достаточно выявлять механические объекты или химические вещества, а кому-то нужно еще и выявлять эмоции.

«Пока мы находимся на этапе демонстрационного образца, но комплексом уже заинтересовались РЖД, аэропорты, а также различные силовые структуры, — охарактеризовал уровень разработки конструктор. — Последним поведенческий анализ подходит даже в большей степени».

Заместитель главного конструктора НИИДАР сообщил, что в мире пока нет внедренных аналогичных систем досмотра. В Китае используется система распознавания предметов по формам, однако ее детектор уступает российскому аналогу по разрешению.

Ранее стало известно, что разработчики нового экраноплана ищут инвестора из РФ, несмотря на интерес иностранцев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей
досмотр эмоции нейросеть игорь якупов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru