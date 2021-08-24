Лавров возглавит российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава государства подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Среди представителей России на сессии ООН также обозначены замглавы МИД Сергей Вершинин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Обязательные мероприятия, которые запланированы в рамках 76-й сессии, состоятся в период с 21 по 27 сентября.

Ранее стало известно, что президент Путин подписал указ о снятии с должности заместителя главы СК РФ Ростислава Рассохова. Он занимал этот пост с 12 мая 2020 года.