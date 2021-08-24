Смена региона ускоряет работу некоторых моделей iPhone

Москва, 24 августа. Некоторые смартфоны Apple начинают работать заметно быстрее, если изменить на них настройки региона. Однако работает это только со старыми телефонами вроде iPhone 7.

Также эта схема срабатывает на старых iPad. Для повышения производительности устройства необходимо сменить регион гаджета на Францию. Согласно итогам тестирования Geekbench, до смены региона работа мобильного устройства оценивалась в 186 632 балла, а после — в 298 321, передает издание GizChina.

Объясняется это тем, что власти Франции оштрафовали американскую корпорацию на 113 млн долларов за намеренное уменьшение скорости работы процессора в iPhone. После этого в Apple перестали сокращать производительность своих устройств в этой стране.

Владельцы смартфонов iPhone также обнаружили некорректную работу сервиса предустановки российского ПО. Соответствующие жалобы зафиксировали в Госдуме и Роспотребнадзоре.