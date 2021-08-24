Лавров раскрыл истинную цель проведения саммита «Крымской платформы»

Москва, 24 августа. Саммит «Крымской платформы» является русофобской акцией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мероприятие состоялось в Киеве 23 августа. На саммите обсуждали вопрос «возвращения» российского полуострова в состав Украины. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что «Крымская платформа» организована совсем для других целей.

«Искусственно поддерживать радикальные настроения», — считает Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде расстроились из-за замены делегатов от западных стран на саммите «Крымской платформы». В этом действии увидели плохой знак для Киева, но хороший для Москвы.