Автоэксперт предупредил водителей об опасных гаджетах

Москва, 24 августа. Некоторые из привычных автомобильных гаджетов могут представлять опасность для водителя и пассажиров, предупредил автоэксперт Максим Кадаков.

Во-первых, специалист призвал правильно выбирать коврики для машин, в которых не предусмотрены механические фиксаторы. В случае ошибки при выборе коврик может сдвинуться и заблокировать педаль.

Во-вторых, Кадаков не советует вставлять в прикуриватель разветвитель на большое количество гнезд, поскольку любой источник питания рассчитан на конкретную силу тока. Кроме того, стоит быть осторожным с механизмом предпускового подогревателя, если устройство установлено не на заводе. При неграмотном подключении эта система может вызвать возгорание.

Автоэксперт рекомендует аккуратно относиться к бюджетным парктроникам, поскольку иногда они могут не среагировать на препятствие. К тому же недорогие датчики могут давать нестабильные показания.

«Даже к устройству, которое дает не совсем точную картинку, можно привыкнуть. Когда показания плавают, привыкнуть очень тяжело», — пояснил Кадаков.

Специалист призвал отказаться от размещения гаджетов, например, регистраторов или радаров, в зоне обзора, так как это может стать причиной ДТП. Телефон с навигатором лучше разместить на передней панели, ниже лобового стекла, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее автоэксперт Егор Васильев дал совет водителям со слабым здоровьем. Он посоветовал таким автолюбителям отказаться от механической коробки переключения передач в пользу автомата.