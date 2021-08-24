Белорусский политолог Сыч назвал причины строительства Польшей забора на границе

Прибалтика и Польша обращаются за помощью к странам-лидерам ЕС и выставляют достаточно внушительные счета на охрану условной Германии и Франции от «несметных полчищ» мигрантов. Об этом ФАН рассказал белорусский политолог Андрей Сыч.

Забор на границе

Руководство Польши приняло решение возвести забор на границе с Белоруссией на фоне развивающегося миграционного кризиса. Соответствующее сообщение распространил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Уточняется, что ограждение будет достигать 2,5 метров в высоту.

Как отметил Андрей Сыч, все, что мы сейчас видим в действиях стран, обвиняющих Белоруссию в некой гибридной атаке с помощью беженцев, — это искусственное нагнетание истерии. Европейских чиновников пытаются убедить в наличии проблемы, которую национальные государства не могут решить самостоятельно.

Попытка выставить счет

«Налицо попытка получить дотации из бюджета Евросоюза. Страны Прибалтики и Польша не намерены строить заборы за собственные средства. Все они обращаются за помощью и выставляют достаточно внушительные счета на охрану условной Германии и Франции от «несметных полчищ» мигрантов», — уверен Андрей Сыч.

pixabay.com /

Об этом четко говорят цифры, уверен политолог. За время истерии, развернутой Евросоюзом, в Польшу, например, пришло около сотни беженцев, в остальные страны — примерно столько же. Максимальное количество в размере более четырех тысяч зафиксировано только в Литве.

«Очевидно, эти цифры серьезным образом отличаются от потока мигрантов, с которым ранее имел дело Евросоюз, когда по разным данным за 2015 и 2016 годы в ЕС прибыло до двух миллионов мигрантов. Согласитесь, что четыре тысячи и два миллиона — это разный уровень угрозы», — добавил Андрей Сыч.

«Смешно и нелепо»

По его мнению, сам забор от мигрантов, на который начали хором выпрашивать деньги, определенно будет строиться по «успешному кейсу» бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка. В этих побирающихся странах на границе уже предварительно ввели режимы ЧП и ЧС, что позволяет чиновникам осуществлять закупки без проведения тендеров.

«Соответственно, закупать материалы и услуги будут у нужных подрядчиков. Да и в целом строительство забора в наше время выглядит, мягко говоря, смешно и нелепо. Строение, на которое планируется потратить сотни миллионов долларов, с легкостью преодолевается с помощью лестницы за 30 долларов. Затея со строительством стены высасывается из пальца и направлена на личное обогащение чиновников», — заключил Андрей Сыч.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе. По его словам, Варшава незаконно депортирует в Белоруссию беженцев из Афганистана.