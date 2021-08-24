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Путин снял с поста замглавы СК России Рассохова

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:12
Общество
Путин снял с поста замглавы СК России Рассохова
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении замглавы СК РФ Ростислава Рассохова.

Генерал-лейтенант был назначен на этот пост с 12 мая 2020 года по распоряжению российского президента. Согласно документу, Рассохов освобожден от должности с 24 августа 2021 года. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Рассохов стал замглавы СК РФ после освобождения от должности начальника главного управления по расследованию особо важных дел в 2020 году. Пока неизвестно, кто вступит на освободившийся пост вместо него.

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