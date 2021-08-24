Путин снял с поста замглавы СК России Рассохова

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении замглавы СК РФ Ростислава Рассохова.

Генерал-лейтенант был назначен на этот пост с 12 мая 2020 года по распоряжению российского президента. Согласно документу, Рассохов освобожден от должности с 24 августа 2021 года. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Рассохов стал замглавы СК РФ после освобождения от должности начальника главного управления по расследованию особо важных дел в 2020 году. Пока неизвестно, кто вступит на освободившийся пост вместо него.