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«Новейшая» украинская военная техника оказалась родом из СССР

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:56
Политика
«Новейшая» украинская военная техника оказалась родом из СССР
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Киев, 24 августа. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец дал оценку «новинкам» украинской военной техники.

Он заявил, что во время парада в честь 30-летия независимости украинские военные задействовали старую технику отечественного и зарубежного производства, сообщает издание «Новороссия». Как пример Баранец назвал украинские танки «Булат», которые на самом деле являются полными аналогами советских танков Т-64, производство которых было налажено в Харькове еще в 1962 году. Военный эксперт отметил, что защитники Донбасса сожгли уже более 400 этих машин за все время боевых действий.

«Устроители этого действа, кажется, вытащили на Крещатик всю свою боевую технику, которая еще способна двигаться», — заявил обозреватель.

Отдельного внимания Виктора Баранца удостоился танк «Оплот», который «выпускают» на Украине путем переделки советского танка Т-80. Такую же оценку получил ракетный комплекс «Нептун» — абсолютный аналог ракеты Х-35 родом из СССР. И это — «новейшая» украинская техника. Как заметил эксперт, по Киеву даже ходили слухи, что вместо боевых ракет комплекса «Нептун» покажут макеты. Очевидно, ВСУ могут похвастаться только теми образцами военной техники, которые достались ей в наследство от Советского Союза.

Ранее ФАН рассказывал о жителе Киева, на котором загорелась одежда во время парада по случаю Дня независимости Украины. Инцидент произошел во время прохода военных колонн по Крещатику.

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