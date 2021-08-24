Житель Киева загорелся на военном параде по случаю Дня независимости Украины

Киев, 24 августа. Украинец воспламенился в центре Киева. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел во время военного парада на Крещатике. В какой-то момент произошло возгорание вещей на одном из присутствующих на мероприятии. На помощь мужчине пришли очевидцы. Люди стали быстро тушить его водой из бутылок. У потерпевшего обгорела футболка. О травмах не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Масштабный военный парад с участием более четырех тысяч украинских военных прошел на суше и на воде. В мероприятиях участвовали представители четырех десятков стран.