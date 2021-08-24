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Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:13
Происшествия
Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
Пресс-служба Сената Аргентины

Екатеринбург, 24 августа. Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург вблизи города Ревда в Свердловской области закрыта для движения из-за природного пожара.

Об этом сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор». В результате был организован объезд через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск.

«Выезд на Первоуральск на 326-й км. Дорогу не откроем, пока не потушат пожар», — подчеркнули представители службы.

В управлении ГИБДД по региону заявили, что со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда — Среднеуральский медеплавильный завод по старой дороге на Первоуральск. Инспекторы ДПС производят распорядительно-регулировочные действия, оказывая помощь водителям.

Лесные пожары привели к введению межрегионального режима чрезвычайной ситуации на территории Мордовии и Нижегородской области. Об этом заявили в МЧС России.

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