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Алтайские следователи раскрыли резонансное убийство женщины и ребенка 18-летней давности
Происшествия
Алтайские следователи раскрыли резонансное убийство женщины и ребенка 18-летней давности
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Следователи в Алтайском крае завершили расследование громкого уголовного дела по факту убийства предпринимательницы и ее малолетнего сына в 2003 году в Панкрушихинском районе.

В убийстве подозревают двух братьев 39 и 40 лет. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и п. п. «а, в, д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следователи предполагают, что в октябре 2003 года обвиняемые разработали план по хищению денег и ценных вещей из дома владелицы магазина в Панкрушихинском районе.

«Зная, что 50-летняя женщина проживает одна со своим 13-летним ребенком, мужчины, вооружившись с топорами, в вечернее время проникли в ее дом, выставив остекление в оконном проеме зальной комнаты. На глазах малолетнего сына старший из братьев нанес шесть ударов топором по голове потерпевшей, причинив ранения, несовместимые с жизнью, а затем младший брат пять раз ударил топором по голове мальчика. От полученных ранений ребенок скончался на месте происшествия. Злоумышленники похитили из дома вещи и денежные средства на общую сумму более 14 тысяч рублей, после чего скрылись», — рассказала ФАН Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СКР по Алтайскому краю.

Около 18 лет жестокое преступление не могли раскрыть, потому что не было каких-либо следов, вещдоков и свидетелей. Много раз следователи и следователи-криминалисты регионального СКР возвращались к изучению материалов уголовного дела, давали поручения сотрудникам полиции для оперативно-розыскных мероприятий.

Алтайские следователи раскрыли резонансное убийство женщины и ребенка 18-летней давности
СКР Алтайского края  / 

«В марте 2021 года в правоохранительные органы обратился старший брат и написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах убийства. Он подробно описал события прошлого, подтвердив свои показания на месте происшествия. Причину такого поступка обвиняемый объяснил угрызениями совести и желанием ответить за содеянное. Ранее оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера», — добавили в региональном СКР.

Младший из братьев сначала признался в совершении убийства и грабежа, а потом отказался от показаний. Мужчина утверждал, что его оговорил близкий родственник. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Зампрокурора Алтайского края утвердил по нему обвинительное заключение.

Ранее ФАН писал, что Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру Донецкой Народной Республики (ДНР) Александру Тимофееву. Суд оставил его под стражей до 22 сентября 2021 года включительно.

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