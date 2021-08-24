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Экс-руководитель «Зимней вишни» Богданова выступила в суде с последним словом

  /   Обновлено: 24 августа 2021 14:46
Происшествия
Экс-руководитель «Зимней вишни» Богданова выступила в суде с последним словом
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Рожаева

Кемерово, 24 августа. Экс-глава торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова выступила с последним словом на судебном заседании по факту произошедшей в 2018 году трагедии.

Обвиняемая заявила, что не знала о недостатках здания и конструктивных изменениях, а напротив, была полностью уверена в безопасности торгового центра. Юлия Богданова также не стала просить суд о снисхождении и частично признала свою вину.

Женщина попросила суд учесть смягчающие обстоятельства, а именно полное возмещение ущерба 18 пострадавшим, наличие несовершеннолетнего ребенка и состояние своего здоровья. Гособвинение попросило назначить Богдановой 14,5 года лишения свободы.

Приговор экс-руководителю «Зимней вишни» будет вынесен позже. Дата и время оглашения еще неизвестны.

Напомним, что крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года в Кемерово. В результате трагедии погибли 60 человек, включая 37 детей.

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суд кемерово зимняя вишня
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