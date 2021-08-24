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В Великобритании водитель выбросил четырехлетнюю девочку из машины во время движения
Происшествия
В Великобритании водитель выбросил четырехлетнюю девочку из машины во время движения
pixabay.com  /  Vitor Vitinho

Лондон, 24 августа. Четырехлетняя девочка выпала из автомобиля Kia Sedona на трассе в Великобритании. Инцидент произошел около города Гримсби в графстве Хамберсайд.

Пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В настоящее время врачи борются за жизнь девочки.

На место инцидента немедленно прибыли сотрудники экстренных служб. Полицейские изучили маршрут, по которому двигалась машина. Личность преступников устанавливается.

По словам очевидцев, выпасть из автомобиля малышке помогли сидевшие рядом люди. После произошедшего машина продолжила движение с открытой дверью, уточнили местные жители.

Ранее женщина выпала из окна седьмого этажа вслед за младенцем в Бийске. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

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