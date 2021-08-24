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В Кабардино-Балкарии нашли труп пропавшей 14-летней девочки

  /   Обновлено: 24 августа 2021 14:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии нашли труп пропавшей 14-летней девочки
pixabay.com

Нальчик, 24 августа. Труп 14-летней девочки был найден на дне пропасти в горах в Черекском районе. Следователи выявили основания для возбуждения уголовного дела об убийстве.

Согласно первоначальной информации, погибшая 22 августа ушла из дома в поселке Кашхатау. Никаких оснований для этого у нее не было. Никто из близких не знал о намерениях подростка. Родственники сначала попытались своими силами найти ребенка, но попытка не увенчалась успехом.

Правоохранители, получив сигнал об исчезновении, установили примерное место, где могла быть девочка. Труп лежал недалеко от автодорожного тоннеля на дне 150-метровой пропасти.

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подросток смерть горы
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