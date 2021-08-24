Русские дачники объяснили американскому другу пользу рябинового дерева на огороде

Москва, 24 августа. Блогер из США посетил дачный участок со своими русскими друзьями, где заметил дерево с яркими оранжевыми ягодами. Американцу непременно захотелось попробовать плоды.

Приятель мигранта с хитрой улыбкой разрешил ему поесть ягод, аргументировав это тем, что в этом году их выросло очень много. Блогер положил в рот сразу несколько плодов, которые оказались горькими и кислыми на вкус. Ягоды пришлось запить водой и закусить огурцом.

«Ты что, это есть невозможно», — поделился мигрант в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Удивившие иностранца ягоды оказались рябиной. Это дерево растет не только на дачных участках россиян, но и в общественных местах. Чаще всего растение является элементом декора, который украшает дворы россиян в преддверии осени. Еще одним аргументом служит тот факт, что ягоды рябины помогают птицам пережить суровую русскую зиму. Многим нравится, что раскидистые ветви закрывают участок от посторонних глаз, выяснил американец.

«В детстве мы из ягод делали пушки, вот для чего это надо, пусть растет, может мои дети также будут играть», —объяснил мигранту его русский приятель.

Тем не менее, иностранца удивило огромное количество рецептов с рябиной. Оказалось, что из этой ягоды можно приготовить желе, варенье и сок. Однако среди знакомых блогера не оказалось людей, которые занимались бы подобными заготовками.

Переехавший в России американец также поделился, что возлюбленная научила его готовить малиновое варенье по рецепту бабушки. Подобный опыт не обошелся без традиционной дегустации блюда.