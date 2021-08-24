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Во Владивостоке с 30 августа запустят спецпроект «Третьяковка в движении»
Общество
Во Владивостоке с 30 августа запустят спецпроект «Третьяковка в движении»
wikipedia.org  /  Shakko / CC BY-SA 4.0

Филиал Третьяковской галереи во Владивостоке откроется во временном павильоне на верхней площадке амфитеатра на набережной Спортивной гавани. Мероприятие будет проходить с 30 августа по 26 сентября 2021 года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Экспозиция включает восемь залов, в каждом из которых можно узнать что-то новое об известных шедеврах, представить, что оказались в московском музее, а также узнать интересное о Павле Михайловиче Третьякове.

В образовательную программу входит курс лекций «Тысяча лет русского искусства», рассказывающий об искусстве разных эпох. Программа кинопоказов спецпроекта познакомит гостей павильона с творческим наследием русских художников. Особенное внимание уделено искусству Приморского края.

Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских — «Эксперименты с классикой» и «Игра в авангард», которые помогут понять, как создаются шедевры изобразительного искусства, и позволят в игровом формате исследовать художественные материалы и экспериментировать. Две серии мастерских молодых приморских художников познакомят всех желающих с авторскими методами работы.

«Третьяковка в движении» станет еще одним шагом на пути к появлению масштабного культурного центра на сопке Орлиное гнездо. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и администрации города Владивостока. Генеральный партнер проекта — транспортная группа FESCO.

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третьяковская галерея искусство
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