Минобороны РФ на форуме «Армия-2021» подписало более 40 контрактов на 500 млрд рублей

Москва, 24 августа. Более 40 контрактов на поставку вооружения были заключены представителями Минобороны РФ на форуме «Армия-2021». Об этом сообщил замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко.

По его словам, был подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями на общую сумму в размере 500 миллиардов рублей. Благодаря этим соглашениям российская армия получит более 1,3 тысячи единиц новой техники и вооружения. Кроме того, контракты предполагают модернизацию свыше 150 единиц вооружения.

«Подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», — сказал Криворучко.

Напомним, 23 августа президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. В своем выступлении глава государства отметил, что отечественное вооружение по своим тактико-техническим характеристикам не имеет аналогов в мире.