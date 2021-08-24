Миссия ООН выведет эфиопских миротворцев из Абьеи по просьбе Судана

Хартум, 24 августа. Министерство иностранных дел Судана заключило соглашение с Организацией Объединенных Наций о выводе эфиопского контингента временных сил безопасности ООН в Абьее (ЮНИСФА). Они покинут штат Южный Кордофан в течение следующих трех месяцев по просьбе правительства республики.

Глава МИД Марьям аль-Махди ас-Садик провела виртуальную встречу со спецпосланником международного сообщества по Африканскому рогу Парфе Аньянгой. В переговорах также участвовали заместители по миротворческой деятельности Жан-Пьер Лакруа и по оперативной поддержке Атул Кари.

Стороны обсудили последние события в районе Абьей и расположение сил ЮНИСФА в регионе. В частности, речь шла о присутствии эфиопских миротворцев.

Парфе Аньянга высоко оценил роль, которую сыграл Хартум в достижении мира в Южном Судане. Он назвал историческим визит премьер-министра Абдуллы Хамдока в сопровождении министров в Джубу для налаживания сотрудничества.

Марьям аль-Махди ас-Садик со своей стороны поблагодарила ООН за понимание и решение заменить эфиопских солдат войсками из других стран для содействия поддержанию мира.

«Хартум надеется на продолжение укрепления отношений с Джубой, чтобы воспользоваться потенциалом двух регионов», — заявила она.

Министр иностранных дел Судана пообещала содействовать беспрепятственному выводу эфиопских войск из Абьеи и приему военнослужащих из других стран, а также устранить все препятствия, с которыми сталкивается совместный механизм проверки и пограничного контроля для выполнения оперативных задач.

Одной из причин такого решения стала необъективность Аддис-Абебы по отношению к Хартуму. Между двумя государствами на протяжении 10 лет ведется спор вокруг строительства плотины «Возрождение». Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» разобрался в конфликте и спрогнозировал возможные последствия.