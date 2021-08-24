Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 15:36
15:35
Происшествия
ФАН публикует видео окутанной дымом трассы Екатеринбург — Пермь
15:33
Общество
Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей
15:30
Общество
Очевидцы рассказали подробности избиения пациентки психиатрической больницы в Ярославле
15:28
Экономика
«Газпром» указал на готовность ресурсной базы «СП-2» к запуску
15:27
Армия
В MW назвали рецепт успеха российского Су-30СМ на международном рынке вооружений
15:26
Происшествия
Пропавшие в Татарстане подростки могли выпасть с лодки после столкновения с баржей
15:26
Политика
Британцев развеселил диалог Меркель и Зеленского по «Северному потоку – 2»
15:22
Общество
Приятный сюрприз пенсионерам: 10 тысяч дадут раньше, кто получит деньги в 2021 году
15:20
Весь мир
Как талибы создают новое правительство для управления Афганистаном
15:19
Общество
Самарские транспортники рассказали, как поступают с нарушителями масочного режима
Все новости

Миссия ООН выведет эфиопских миротворцев из Абьеи по просьбе Судана
Весь мир
Миссия ООН выведет эфиопских миротворцев из Абьеи по просьбе Судана
Global Look Press  /  imago stock&people

Хартум, 24 августа. Министерство иностранных дел Судана заключило соглашение с Организацией Объединенных Наций о выводе эфиопского контингента временных сил безопасности ООН в Абьее (ЮНИСФА). Они покинут штат Южный Кордофан в течение следующих трех месяцев по просьбе правительства республики.

Глава МИД Марьям аль-Махди ас-Садик провела виртуальную встречу со спецпосланником международного сообщества по Африканскому рогу Парфе Аньянгой. В переговорах также участвовали заместители по миротворческой деятельности Жан-Пьер Лакруа и по оперативной поддержке Атул Кари.

Стороны обсудили последние события в районе Абьей и расположение сил ЮНИСФА в регионе. В частности, речь шла о присутствии эфиопских миротворцев.

Парфе Аньянга высоко оценил роль, которую сыграл Хартум в достижении мира в Южном Судане. Он назвал историческим визит премьер-министра Абдуллы Хамдока в сопровождении министров в Джубу для налаживания сотрудничества.

Марьям аль-Махди ас-Садик со своей стороны поблагодарила ООН за понимание и решение заменить эфиопских солдат войсками из других стран для содействия поддержанию мира.

«Хартум надеется на продолжение укрепления отношений с Джубой, чтобы воспользоваться потенциалом двух регионов», — заявила она.

Министр иностранных дел Судана пообещала содействовать беспрепятственному выводу эфиопских войск из Абьеи и приему военнослужащих из других стран, а также устранить все препятствия, с которыми сталкивается совместный механизм проверки и пограничного контроля для выполнения оперативных задач.

Одной из причин такого решения стала необъективность Аддис-Абебы по отношению к Хартуму. Между двумя государствами на протяжении 10 лет ведется спор вокруг строительства плотины «Возрождение». Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» разобрался в конфликте и спрогнозировал возможные последствия.

Миссия ООН выведет эфиопских миротворцев из Абьеи по просьбе Судана
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Миссия ООН выведет эфиопских миротворцев из Абьеи по просьбе Судана
оон миротворцы эфиопия судан юнисфа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru