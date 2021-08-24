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Посол Украины в ФРГ считает, что Россия добровольно «вернет» Крым

  /   Обновлено: 24 августа 2021 14:33
Политика
Посол Украины в ФРГ считает, что Россия добровольно «вернет» Крым
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Берлин, 24 августа. Саммит «Крымской платформы» стал историческим прорывом, считает посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с интернет-изданием LIGA.net.

Саммит «Крымская платформа», инициированный Украиной, состоялся 23 августа. Украинский дипломат Мельник позитивно оценивает мероприятие, потому что оно, по его мнению, поспособствует «возвращению» Крыма в состав Украины.

«Россия добровольно вернет полуостров», — сказал Андрей Мельник.

Также посол Украины в ФРГ уверен, что немецкое правительство поможет Киеву в вопросе Крыма.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин увидел плохой знак в замене делегатов от западных стран на «Крымской платформе». По мнению парламентария, это стало позитивным сигналом для Москвы.

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