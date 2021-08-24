Концерн "Вега" разработал для силовиков портативное устройство ослепления противника

Москва, 24 августа. Российские специалисты создали портативную станцию визуально-оптических помех «Лютик-Н», она может временно ослеплять противника за счет модуля светового излучения.

Модуль «Лютик-Н» можно будет закрепить на шлеме или на бронированном щите. Новинку от холдинга «Росэлектроника» показали на военно-техническом форуме «Армия-2021», который стартовал 22 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке. Генеральный директор концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Ростеха) Вячеслав Михеев в беседе с ТАСС, заявил, что устройство уже прошло заводские испытание.

«Мы планируем, что этим продуктом заинтересуются силовые ведомства, и готовы выпускать до 20 тысяч станций в год», — отметил Михеев.

«Лютик-Н» можно будет использовать в спецоперациях, включая контртеррористические. Устройство выдает излучение на расстоянии 100 метров и временно ослепляет противника. Действие станции основано на модуляции яркого светового излучения, которое ослепляет противника. Устройство сможет эффективно действовать при температурах от −40 до +40 градусов по Цельсию и снабжено противоударным корпусом.

Всего на форуме «Армия-2021» новинки в области военной техники и разработок гражданского назначения продемонстрировали по меньшей мере 60 подмосковных предприятий.

Ранее издание «Царьград» передало, что в будущем силовики получат новые пистолеты от концерна «Калашников». Новинка под названием пистолет Лебедева в скором времени отправится на апробацию в МВД РФ, где в перспективе заменит пистолеты Макарова.