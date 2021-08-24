Лидера «Гордых парней» арестовали за сожжение плаката Black Lives Matter

Вашингтон, 24 августа. Одного из лидеров ультраправого движения «Гордые парни» Энрике Таррио арестовали на пять месяцев за сожжение баннера с символикой движения Black Lives Matter (Жизни чернокожих тоже важны). Националиста кроме того обвиняют в провозе в Вашингтон двух магазинов большой емкости незадолго до штурма Капитолия 6 января.

The Justice Department told a judge that Proud Boys leader Enrique Tarrio should get three months in jail for burning a Black Lives Matter flag in December and bringing high-capacity rifle magazines to Washington, DC, days before the US Capitol riot. https://t.co/h8f4fFsMrv — CNN (@CNN) August 21, 2021

Помимо ареста, прокуроры вместе с тем настаивают на том, что Таррио должен не приближаться к Вашингтону на время всего испытательного срока, который продлится до 2023 года. Сам глава ультраправых признал себя виновным по всем пунктам и подчеркнул, что сожалеет о своих действиях, назвав их «серьезной ошибкой».

«То, что я сделал, было неправильно», — сказал он во время слушания.

Арест Таррио

Таррио задержали 4 января, когда он приехал в Вашингтон с магазинами для оружия большой емкости, которые запрещены законом штата. Инцидент с сожжением флага произошел 12 декабря 2020 года, когда он и другие члены «Гордых парней» ворвались в Объединенную методистскую церковь Эсбери и устроили там погром. Таррио опубликовал фотографию, на которой он держит зажигалку, в своем аккаунте в Facebook, а несколько дней спустя рассказал в интервью газете «Вашингтон пост», что участвовал в сожжении баннера. При этом во время следствия он отрицал, что совершил это из-за ненависти к чернокожим. По его словам, это было сделано потому, что BLM, это «марксистское движение».

Police arrested the leader of the Proud Boys, Henry "Enrique" Tarrio of Miami, who is accused of burning a Black Lives Matter banner that was torn down from a historic Black church in downtown Washington last month. https://t.co/uqMpXXCupp — NBC 6 South Florida (@nbc6) January 5, 2021

Протест в Портленде

Накануне «Гордые парни» устроил массовое противостояние с антифашистами в Портленде. Митинг под названием «Лето любви» перерос в столкновение. Стороны использовали дубинки, пиротехнику и дымовые снаряды. В итоге был задержан один человек, который открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате инцидента никто не пострадал.