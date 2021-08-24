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Лидера «Гордых парней» арестовали за сожжение плаката Black Lives Matter
Весь мир
Лидера «Гордых парней» арестовали за сожжение плаката Black Lives Matter
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 24 августа. Одного из лидеров ультраправого движения «Гордые парни» Энрике Таррио арестовали на пять месяцев за сожжение баннера с символикой движения Black Lives Matter (Жизни чернокожих тоже важны). Националиста кроме того обвиняют в провозе в Вашингтон двух магазинов большой емкости незадолго до штурма Капитолия 6 января.

Помимо ареста, прокуроры вместе с тем настаивают на том, что Таррио должен не приближаться к Вашингтону на время всего испытательного срока, который продлится до 2023 года. Сам глава ультраправых признал себя виновным по всем пунктам и подчеркнул, что сожалеет о своих действиях, назвав их «серьезной ошибкой».

«То, что я сделал, было неправильно», — сказал он во время слушания.

Арест Таррио

Таррио задержали 4 января, когда он приехал в Вашингтон с магазинами для оружия большой емкости, которые запрещены законом штата. Инцидент с сожжением флага произошел 12 декабря 2020 года, когда он и другие члены «Гордых парней» ворвались в Объединенную методистскую церковь Эсбери и устроили там погром. Таррио опубликовал фотографию, на которой он держит зажигалку, в своем аккаунте в Facebook, а несколько дней спустя рассказал в интервью газете «Вашингтон пост», что участвовал в сожжении баннера. При этом во время следствия он отрицал, что совершил это из-за ненависти к чернокожим. По его словам, это было сделано потому, что BLM, это «марксистское движение».

Протест в Портленде

Накануне «Гордые парни» устроил массовое противостояние с антифашистами в Портленде. Митинг под названием «Лето любви» перерос в столкновение. Стороны использовали дубинки, пиротехнику и дымовые снаряды. В итоге был задержан один человек, который открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате инцидента никто не пострадал.

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