Лидера «Гордых парней» арестовали за сожжение плаката Black Lives Matter

Вашингтон, 24 августа. Одного из лидеров ультраправого движения «Гордые парни» Энрике Таррио арестовали на пять месяцев за сожжение баннера с символикой движения Black Lives Matter (Жизни чернокожих тоже важны). Националиста кроме того обвиняют в провозе в Вашингтон двух магазинов большой емкости незадолго до штурма Капитолия 6 января.

The Justice Department told a judge that Proud Boys leader Enrique Tarrio should get three months in jail for burning a Black Lives Matter flag in December and bringing high-capacity rifle magazines to Washington, DC, days before the US Capitol riot. https://t.co/h8f4fFsMrv