Десятки мигрантов погибли в результате кораблекрушения у берегов Ливии

Триполи, 24 августа. Лодка с десятками беженцев перевернулась у берегов Ливии. Об этом сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсели.

По ее словам, инцидент случился в минувшее воскресенье недалеко от города Зувара, на западе страны. Предположительно, из 69 человек, находящихся на борту, 17 погибли.

«Береговая охрана Ливии перехватила и вытащила из воды 52 гражданина Египта. Найдено одно тело, судьба еще 16 беженцев неизвестна. Они, вероятнее всего, утонули», — заявила пресс-секретарь МОМ.

Сафа Мсели уточнила, что с начала августа произошли два аналогичных опрокидывания лодок. В результате происшествий погибли около 80 мигрантов.

Представитель МОМ добавила, что за последние месяцы наблюдается резкий рост числа пересечений границы и попыток добраться из североафриканского государства в Европу. За первые шесть месяцев текущего года более 7000 человек, перехваченных в море, насильственно возвращены в лагеря для задержанных в Триполи.

Береговая охрана Ливии неоднократно обвинялась в жестокости по отношению к мигрантам. Одним из ярких примеров стала стрельба боевиков по лодке в Средиземном море. Свидетелями инцидента оказались члены немецкого НПО Sea-Watch. Они опубликовали соответствующее видео.

Позже представители ЕС осудили действия ливийских силовиков и пригрозили прекращением финансирования структуры. Тем не менее зверства по отношению к беженцам продолжаются.