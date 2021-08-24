Медик Вознесенский высказался о предложении Собянина про отмену масок для учителей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что требование для педагогов обязательно носить маски в школах может быть отменено. Об этом он сообщил на встрече с учителями и директорами школ перед педагогическим советом. ФАН решил поинтересоваться у специалистов и экспертов в медицинской сфере — не преждевременно ли такое решение? На наши вопросы ответил Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Собянин заявил, что 80% учителей в школах уже привились от коронавируса, поэтому меры по ношению масок можно пересмотреть. Вознесенский же утверждает, что принимать такое решение рано — надо дождаться полной вакцинации педагогического состава.

«Я не знаю по поводу 80%, но по высшим учебным заведениям существует рекомендация о том, чтобы к началу учебного года все преподаватели были вакцинированы. Только в этом случае — если весь педагогический состав будет вакцинирован — необходимость ношения средств индивидуальной респираторной защиты для профилактики коронавирусной инфекции отпадает», — заявил Сергей Вознесенский.

Специалист говорит, что если педагоги школ вакцинированы на 80%, то этого мало — отменять ношение масок для них пока не стоит.

«Преподаватели должны быть вакцинированы. После полной вакцинации можно отменять ношение масок. И на мой взгляд, к началу учебного года — а до него еще есть время — весь педагогический состав озаботится этим вопросом. Если человек вакцинирован — в этом случае ношение масок ему можно не рекомендовать», — добавил собеседник ФАН.

По мнению Вознесенского, все студенты, кому показана прививка, должны быть тоже полностью вакцинированы. Если у них не будет прививки, то надо предоставлять результаты ПЦР-теста, давность которого не более 72 часов.

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