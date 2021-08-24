Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 15:35
15:33
Общество
Созданная в России нейросеть выявляет по эмоциям подозрительных лиц в потоке людей
15:30
Общество
Очевидцы рассказали подробности избиения пациентки психиатрической больницы в Ярославле
15:28
Экономика
«Газпром» указал на готовность ресурсной базы «СП-2» к запуску
15:27
Армия
В MW назвали рецепт успеха российского Су-30СМ на международном рынке вооружений
15:26
Происшествия
Пропавшие в Татарстане подростки могли выпасть с лодки после столкновения с баржей
15:26
Политика
Британцев развеселил диалог Меркель и Зеленского по «Северному потоку – 2»
15:22
Общество
Приятный сюрприз пенсионерам: 10 тысяч дадут раньше, кто получит деньги в 2021 году
15:20
Весь мир
Как талибы создают новое правительство для управления Афганистаном
15:19
Общество
Самарские транспортники рассказали, как поступают с нарушителями масочного режима
15:19
Общество
Мэр Москвы исключил введение жестких ограничений по COVID-19 к 1 сентября
Все новости

Медик Вознесенский высказался о предложении Собянина про отмену масок для учителей
Общество
Медик Вознесенский высказался о предложении Собянина про отмену масок для учителей
pixabay.com  /  leo2014

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что требование для педагогов обязательно носить маски в школах может быть отменено. Об этом он сообщил на встрече с учителями и директорами школ перед педагогическим советом. ФАН решил поинтересоваться у специалистов и экспертов в медицинской сфере — не преждевременно ли такое решение? На наши вопросы ответил Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Собянин заявил, что 80% учителей в школах уже привились от коронавируса, поэтому меры по ношению масок можно пересмотреть. Вознесенский же утверждает, что принимать такое решение рано — надо дождаться полной вакцинации педагогического состава.

«Я не знаю по поводу 80%, но по высшим учебным заведениям существует рекомендация о том, чтобы к началу учебного года все преподаватели были вакцинированы. Только в этом случае — если весь педагогический состав будет вакцинирован — необходимость ношения средств индивидуальной респираторной защиты для профилактики коронавирусной инфекции отпадает», — заявил Сергей Вознесенский.

Специалист говорит, что если педагоги школ вакцинированы на 80%, то этого мало — отменять ношение масок для них пока не стоит.

«Преподаватели должны быть вакцинированы. После полной вакцинации можно отменять ношение масок. И на мой взгляд, к началу учебного года — а до него еще есть время — весь педагогический состав озаботится этим вопросом. Если человек вакцинирован — в этом случае ношение масок ему можно не рекомендовать», — добавил собеседник ФАН.

По мнению Вознесенского, все студенты, кому показана прививка, должны быть тоже полностью вакцинированы. Если у них не будет прививки, то надо предоставлять результаты ПЦР-теста, давность которого не более 72 часов.

Ранее ФАН писал, что перенесшая коронавирус певица МакSим, которая 1,5 месяца была в коме, очень сильно похудела и проходит восстановление в домашних условиях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медик Вознесенский высказался о предложении Собянина про отмену масок для учителей
учителя собянин школа коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru