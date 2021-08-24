Первый канал покажет реалити-шоу, посвященное съемкам уникального кинофильма «Вызов»

Первый канал запускает новое реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе», посвященное художественному фильму, который будет снят на орбите Международной̆ космической̆ станции, стало известно ФАН.

Телезрители увидят все этапы подготовки к съемочному процессу: это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта телеканала и государственной̆ корпорации «Роскосмос».

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В первой серии показано начало кастинга на главную женскую роль. На нее претендовали 20 представительниц прекрасной половины человечества: известные и популярные актрисы, балерина, фитнес-тренер и даже летчик гражданской авиации. Всего же было подано около 3 тыс. заявок.

Чтобы получить заветную главную роль, дамы проходили отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Их ждали медицинское обследование, проверка вестибулярного аппарата на вращающемся кресле и уникальное психологическое тестирование, которое разработали отечественные ученые. После этих этапов выбывало по нескольку участниц.

…Тем временем с Байконура в космос отправился корабль «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который тоже будет играть в кинокартине «Вызов». Именно на этом корабле режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, играющая главную роль, вернутся на Землю после съемок.

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«Абы кого в космос не запускают, — заявил Шипенко. — Актрисы, прошедшие через многое и добившиеся чего-то в профессии, не могут быть слабыми. Желаю им почувствовать себя настоящими «супервумен». Я много общался с космонавтами, слышал их рассказы, истории, читал научную литературу. В принципе, довольно неплохо ознакомился с космической тематикой».

По словам дублера Шипенко, оператора-постановщика Алексея Дудина, он уже был в Центре подготовки космонавтов примерно лет пять назад, когда снимался фильм «Время первых».

«Тогда я даже не мог и мечтать, что и у меня появится шанс полететь, — признался он. — Это не страшно, а интересно. Мы же любим смотреть на звезды, а здесь к ним можно оказаться чуть ближе».

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Одна из претенденток на главную роль была актриса Светлана Ходченкова. Она уверена, что данный проект — весьма амбициозный, поэтому лично ей долго думать не пришлось.

«Это — уникальная возможность, уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом, — говорила во время кастинга заслуженная артистка России. — Гипотетически понимаю, с чем придется столкнуться. Не могу сказать, что полностью уверена в своих силах. Так же, как не могу сказать, что точно не пройду».

В итоге предпочтение было отдано другой заслуженной артистке РФ — Юлии Пересильд.

«Я бы не выпендривалась и не называла себя будущим космонавтом, — поясняла она. — Даже если полечу, в лучшем случае это можно будет назвать профессиональным туризмом. Все-таки это не космонавт, а человек, которому повезло полететь в космос. Данная затея меня эмоционально будоражит. Хочется быть первыми [там] и хочется снять хорошее кино».

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По свидетельству победительницы кастинга на главную роль, в театре ее иногда даже посильнее крутят и — вверх ногами тоже.

«Мне интересно, — призналась Юлия. — Сложно что-то прогнозировать: никогда не знаешь, как отреагирует организм на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно!»

Актриса Алена Мордовина, которая является дублером Пересильд, отметила, что ждет от фильма «Вызов» ярких ощущений и большой проверки самой себя.

«Я с детства обожала аттракционы, — подчеркнула она. — Меня никогда не укачивает ни на лодке, ни в самолете. У меня высокий уровень физической подготовки, я — мастер спорта по водному поло, с детства занималась легкой атлетикой, прыгала с шестом, занималась дзюдо. Спорт не бросаю и сейчас – бегаю, прыгаю, фитнес и так далее».

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Премьера реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе» состоится на Первом канале 5 сентября в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд отработали на тренажерах программу полета в космос.