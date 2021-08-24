Аналитик Деев сообщил, сколько будет стоить доллар к началу сентября

Фактором поддержки отечественной валюты стал пик налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры демонстрируют высокий спрос на рублевую ликвидность перед выплатой налогов и акцизов в бюджет. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Доллар и евро незначительно снижаются по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара в начале сессии составляет 74,08 рубля, что на 4,75 копейки меньше, чем на момент закрытия предыдущих торгов. Евро находится на отметке 87 рублей. Курс денежной единицы РФ сократился на 9,5 копейки по сравнению с итогом предыдущего торгового дня.

Как отметил Артем Деев, российский рубль после снижения на прошлой неделе (евро вырос до 87 рублей, доллар преодолел отметку 74 рубля) начал эту неделю с укрепления. Во-первых, сказался позитив мировых площадок — фондовые индексы растут в ожидании встречи в Джексон-Холле в конце этой недели, где выступит глава ФРС (инвесторы ждут, что регулятор обозначит продление мер стимулирования экономики США). Во-вторых, на стабильность российской валюты повлияли котировки нефти: в течение прошлой недели сырье потеряло в стоимости более 7%, что стало худшей динамикой с 2018 года.

Федеральное агентство новостей /

«Опасения роста третьей волны коронавируса в мире и снижения спроса повлияли на цены. Однако вчера власти Китая (крупнейшего потребителя энергоресурсов) сообщили, что штамм «Дельта» в стране взят под контроль. На этой новости нефть отыграла за сессию свыше 5%», — пояснил Артем Деев.

В-третьих, заметил аналитик, фактором поддержки отечественной валюты стал пик налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры демонстрируют высокий спрос на рублевую ликвидность перед выплатой налогов и акцизов в бюджет. Поэтому сейчас курс рубля стабилен: доллар сегодня стоит 74,07 рубля, евро — 86,91 рубля.

«Однако с завершением налогового периода и возможной коррекцией нефтяных котировок до конца недели курс может измениться в сторону ослабления позиций рубля. Решения ФРС относительно сворачивания программы выкупа активов будет означать наступление коррекции на фондовых рынках. Курс доллара к концу недели и в начале сентября может составить 74,5-74,8 рубля, курс евро — 87,2-87,9 рубля», — заключил Артем Деев.

Цены на черное золото на прошлой неделе значительно упали на фоне новостей о новых вспышках коронавируса в странах Азии. Кроме того, на спрос продолжает влиять статистика из США, а также ожидания заявлений со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшей судьбе программы выкупа активов.