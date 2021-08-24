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Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
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Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
wikipedia.org  /  Siebbi / CC BY 3.0

Вашингтон, 24 августа. Актер Кристиан Бейл приступит к работе над новой ролью в фильме Джея Роуча. Звезда Голливуда перевоплотится в проповедника-наркодилера.

Как стало известно Deadline, герой Бейла — реально существующий человек. В фильме расскажут о мужчине по имени Джон Ли Бишоп, который стал пастором в церкви, а затем занялся поставками запрещенных веществ.

Студия New Regency купила права на экранизацию истории еще в 2019 году. Адаптацией сюжета занимается Чарльз Рэндольф, получивший «Оскар» за сценарий картины «Игра на понижение». Продюсерами вместе с Бейлом выступят Эллен Голдсмит-Вейн, Эрик Робинсон и Маргарет Райли.

Кристиан Бейл занят в съемках фильма «Тор: Любовь и гром». Он исполнил роль Горра Убийцы богов. В Сети уже появились несколько кадров со съемочной площадки, на которых запечатлен Бейл.

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кино фильм бейл
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