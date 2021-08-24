Анастасия Макеева чуть не лишилась роскошной квартиры из-за долгов по ипотеке

Москва, 24 августа. Актриса Анастасия Макеева чуть не лишилась квартиры, которую взяла в ипотеку. Но ей на помощь пришли родители, погасившие многомиллионный долг дочери.

Макеева, когда стала хорошо зарабатывать, решила купить роскошную квартиру в строящемся доме в Москве. Ей посоветовали взять ипотеку в долларах. И звезда согласилась, даже не предполагая, что курс валюты взлетит.

Изначально кинодива платила по 3 тысячи долларов, что по прежнему курсу равнялось 70 тысячам рублей. Но когда курс подскочил, звезда должна была платить по 200 тысяч рублей. Таких денег у нее не было, но на помощь пришли родители.

«Я могла потерять 10 лет своей работы — первый взнос, который я сделала, плюс, что уже выплатила. Мне помогли родители — продали свою квартиру. Мама приехала, привезла 70 тысяч долларов и погасила мой основной долг. Родители меня очень выручили, но я сейчас о них забочусь», — приводит kp.ru слова актрисы.

После сдачи квартиры знаменитость прождала еще четыре года, чтобы въехать в апартаменты. Она много работала и копила деньги, чтобы сделать в своем новом гнездышке шикарный ремонт.

Анастасия Макеева живет в квартире вместе со своим новым мужем Романом Мальковым. Супруги поженились весной этого года, но их семейная жизнь сопровождается скандалами из-за бывшей жены Малькова.