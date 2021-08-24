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Китайцы объяснили, почему Западу стоит опасаться российско-белорусских учений
Армия
Китайцы объяснили, почему Западу стоит опасаться российско-белорусских учений
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 24 августа. Совместные российско-белорусские учения, которые пройдут в этом году, станут ответом на многочисленные провокации Запада, считают китайские журналисты.

Военные России и Белоруссии проведут маневры «Запад-2021» с 10 по 16 сентября, напомнили авторы издания из Китая «Жэньминь жибао». По мнению авторов материала, западным странам стоит опасаться этих учений, так как в ходе них будут задействованы значительные силы войск РФ и Республики Беларусь, которые будут плечом к плечу отрабатывать приемы противодействия «вражеским» ВС, отражая условное вторжение «неприятеля».

Особое внимание российского и белорусского оборонных ведомств будет уделено защите западного направления, уточнили авторы публикации. Они объяснили, что для противодействия «вражеским» силам будет активно использоваться авиация ВКС РФ и авиабаза ВВС Белоруссии. Большая часть этапов мероприятия состоится на белорусской территории, а общая численность военных ВС России, Белоруссии и Казахстана, которые примут участие в маневрах, достигнет 12800 человек. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Виктора Гулевича, предстоящие учения имеют исключительно оборонительный характер.

Российская сторона развернет на авиабазе в Барановичах истребители Су-35, Су-34 и МиГ-31, а также другие единицы авиационной техники, отметили журналисты. Кроме того, ВС РФ применят зенитно-ракетные комплексы С-400 и «Панцирь-С», уточнили они. Контроль воздушного пространства во время учений будет осуществляться при помощи радиолокационной станции «Волга». За обслуживание техники ВКС РФ будут отвечать работники белорусского 558 Авиационного ремонтного завода.

После окончания маневров «Запад-2021», российские военнослужащие примут участие в мероприятии «Гром-2021», которое станет кульминацией учений для ВС РФ, подчеркнули аналитики. Они обратили внимание, что Москва планирует задействовать стратегическое вооружение для нанесения «удара» в ответ на внезапное ядерное нападение условного противника.

Ранее военнослужащие сил ПВО Балтийского флота в Калининградской области отработали отражение авиаудара условного противника. Бойцы применили ЗРК С-400 и «Панцирь С-1» для ликвидации «угрозы» с воздуха.

Кроме того, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает «Царьград». Известно, что одной из тем, которые обсудили лидеры двух государств, стала ситуация на границе Республики Беларусь и стран НАТО.

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Все новости / Армия / Китайцы объяснили, почему Западу стоит опасаться российско-белорусских учений
россия белоруссия учения запад-2021
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