СМИ сообщили об утечке данные клиентов Oriflame

Москва, 24 августа. Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической фирмы Oriflame были выставлены на продажу на хакерском форуме. Данные мошенники похитили еще в начале августа.
На сайте компании говорится, что 31 июля и 1 августа она подверглась серии кибератак, которые дали незаконный доступ к информационным системам организации. При этом номеров банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операций пользователей атака не коснулась.
«Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов», — передает «Коммерсантъ».
Пострадали клиенты не только из РФ, но также из иных государств СНГ и Азии. Злоумышленники могут использовать украденные данные пользователей для оформления микрозаймов, сим-карт, регистрации в онлайн-сервисах или в телефонных мошенничествах, предупредили эксперты.
Аферисты также стали чаще пытаться взломать аккаунты на порталегосуслуг. На это указывают сведения производителя систем борьбы с утечками DeviceLock.