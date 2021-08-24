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СМИ сообщили об утечке данные клиентов Oriflame

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:56
Экономика
СМИ сообщили об утечке данные клиентов Oriflame
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Москва, 24 августа. Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической фирмы Oriflame были выставлены на продажу на хакерском форуме. Данные мошенники похитили еще в начале августа.

На сайте компании говорится, что 31 июля и 1 августа она подверглась серии кибератак, которые дали незаконный доступ к информационным системам организации. При этом номеров банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операций пользователей атака не коснулась.

«Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов», — передает «Коммерсантъ».

Пострадали клиенты не только из РФ, но также из иных государств СНГ и Азии. Злоумышленники могут использовать украденные данные пользователей для оформления микрозаймов, сим-карт, регистрации в онлайн-сервисах или в телефонных мошенничествах, предупредили эксперты.

Аферисты также стали чаще пытаться взломать аккаунты на порталегосуслуг. На это указывают сведения производителя систем борьбы с утечками DeviceLock.

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