«Не наше дело»: Песков ответил на вопрос о публикациях Навального в колонии

Москва, 24 августа. Публикации блогера Алексея Навального из колонии воспринимаются Кремлем равнодушно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле относятся к статьям Навального, которые он продолжает публиковать из колонии.

«Никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, за что осудили Алексея Навального. По словам главы государства, блогер отбывает наказание за совершение криминальных деяний в отношении зарубежных партнеров.