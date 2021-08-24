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«Не наше дело»: Песков ответил на вопрос о публикациях Навального в колонии

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:47
Политика
«Не наше дело»: Песков ответил на вопрос о публикациях Навального в колонии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 24 августа. Публикации блогера Алексея Навального из колонии воспринимаются Кремлем равнодушно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле относятся к статьям Навального, которые он продолжает публиковать из колонии.

«Никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, за что осудили Алексея Навального. По словам главы государства, блогер отбывает наказание за совершение криминальных деяний в отношении зарубежных партнеров.

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россия песков навальный
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