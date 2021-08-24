Песков: Путин и Байден обсуждали вывод войск США до коллапса в Афганистане

Москва, 24 августа. Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден обговаривали вывод американских войск из Афганистана до ухудшения ситуации в республике.

Нюансы и содержание подобных переговоров не выносятся в публичную плоскость, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана — и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана — обсуждалась, затрагивалась на переговорах», — пояснил он.

Песков отметил, что российское посольство в Кабуле продолжает работает в штатном режиме, так как есть договоренности и гарантии безопасности сотрудников дипломатических представительств.