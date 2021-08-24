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Песков: Путин и Байден обсуждали вывод войск США до коллапса в Афганистане

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:45
Армия
Песков: Путин и Байден обсуждали вывод войск США до коллапса в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 августа. Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден обговаривали вывод американских войск из Афганистана до ухудшения ситуации в республике.

Нюансы и содержание подобных переговоров не выносятся в публичную плоскость, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана — и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана — обсуждалась, затрагивалась на переговорах», — пояснил он.

Песков отметил, что российское посольство в Кабуле продолжает работает в штатном режиме, так как есть договоренности и гарантии безопасности сотрудников дипломатических представительств.

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россия сша афганистан
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