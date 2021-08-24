Школьник из Иркутской области спас дядю и получил подарок от МЧС

Иркустк, 24 августа. Мужчина отправился на рыбалку с племянником, но упал со скалистого берега реки Лена и потерял сознание.

Несовершеннолетний житель поселка Качуг привел своего дядю в чувство, а после приносил ему питье. Школьник также звал на помощь. Вскоре на его крики откликнулся начальник местной пожарно-спасательной части Павел Свинин, который сплавлялся по реке неподалеку от места происшествия. Он помог пострадавшему добраться до суши, а после вызвал коллег и медиков скорой помощи.

Глава отдела МЧС позднее еще раз встретился с пятиклассником и подарил ему спиннинг. Сотрудник ведомства отметил отзывчивость ребенка, заявив, что мужчина остался в живых только благодаря действиям своего племянника.

Сотрудники ГИБДД ранее заметили в болоте тонущего жителя Пскова и бросились в воду. Они помогли мужчине добраться до берега, а после оказали пострадавшему первую помощь.