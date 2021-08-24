Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 14:07
14:06
Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области
14:05
Происшествия
Пятеро террористов ИГ задержали на территории Грузии
14:05
Общество
Эфир: Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
14:03
Политика
Американские журналисты сообщили о тайной встрече главы ЦРУ и лидера талибов
13:59
Общество
Сильные ливни на Кубани сыграли на руку грибникам, ФАН узнал подробности
13:58
Происшествия
«Угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
13:58
Общество
Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности населения
13:57
Спорт
Бразильская Playboy-модель предложила 600 тыс. долларов за салфетку со слезами Месси
13:56
Политика
Владимир Зеленский учредил День украинской государственности
13:56
Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
Все новости

Школьник из Иркутской области спас дядю и получил подарок от МЧС
Общество
Школьник из Иркутской области спас дядю и получил подарок от МЧС
pixabay.com

Иркустк, 24 августа. Мужчина отправился на рыбалку с племянником, но упал со скалистого берега реки Лена и потерял сознание.

Несовершеннолетний житель поселка Качуг привел своего дядю в чувство, а после приносил ему питье. Школьник также звал на помощь. Вскоре на его крики откликнулся начальник местной пожарно-спасательной части Павел Свинин, который сплавлялся по реке неподалеку от места происшествия. Он помог пострадавшему добраться до суши, а после вызвал коллег и медиков скорой помощи.

Глава отдела МЧС позднее еще раз встретился с пятиклассником и подарил ему спиннинг. Сотрудник ведомства отметил отзывчивость ребенка, заявив, что мужчина остался в живых только благодаря действиям своего племянника.

Сотрудники ГИБДД ранее заметили в болоте тонущего жителя Пскова и бросились в воду. Они помогли мужчине добраться до берега, а после оказали пострадавшему первую помощь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Школьник из Иркутской области спас дядю и получил подарок от МЧС
мчс ребенок спасение река хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru