Официальный курс доллара опустился ниже 74 рублей

Москва, 24 августа. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа, во второй раз подряд понизив стоимость доллара по отношению к рублю.

Согласно представленной на сайте регулятора информации, курс доллара составляет 73,9465 рубля, что на 12,01 копейки ниже предыдущего значения. Стоимость евро при этом выросла 2,20 копейки, до 86,8058 рубля.

Российская валюта продолжает укрепляться к доллару на торгах Московской биржи. Торговая сессия началась со снижения котировок американской валюты на 4,7 копейки. По состоянию на 13:41 по московскому времени доллар торгуется по 73,94 рубля, теряя 20,89 копейки от стоимости на момент закрытия предыдущей сессии.

Финансовый эксперт Агван Микаелян ранее заявил, что текущий курс доллара на уровне 73-74 рублей выглядит обоснованным с точки зрения макроэкономической ситуации. Последний месяц российская валюта находится именно в таком диапазоне.