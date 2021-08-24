Депутат Чепа: Если Украина хочет вернуть Крым, пусть сама присоединяется к России

Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил ФАН, что Украина сможет «вернуть Крым», только если сама войдет в состав России.

Заместитель председателя думского комитета по международным делам прокомментировал в эксклюзивном интервью прошедшее накануне в Киеве мероприятие под названием «Крымская платформа». Начал он с того, что участники форума пригласили на него нашу страну.

«Здесь не только популизм, а в большей степени разжигание национализма и попытки привлечь внимание к Украине, — сказал Чепа. — После позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и Соединенных Штатов Америки (по газопроводу «Северный поток — 2». — Прим. ФАН) интерес к Украине явно ослабевает».

Это, по словам собеседника ФАН, послужило поводом для того, чтобы постараться раскручивать в мире украинскую тему и обратить на себя внимание.

«Данное мероприятие приурочено к годовщине независимости Украины (празднуется во вторник, 24 августа. — Прим. ФАН), в связи с чем декларировались попытки пригласить и Россию, включая представителей Крыма, — отметил депутат. — Уже на ходу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал переигрывать это приглашение. Естественно, России все это не надо».

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Парламентарий подчеркнул, что в России категорически осуждают такие вещи, которые можно расценивать как посягательство на нашу территориальную целостность.

«Если Украина стремится объединиться неким образом с Крымом, то пусть сама присоединяется к России, — предложил Чепа. — В этом случае мы ее примем, ведь украинский народ — неделимый с нами. Политики приходят и уходят, а народ остается. Время рассудит и покажет, кто был прав, а кто — нет».

Достаточно почитать последние заявления второго президента Украины Леонида Кучмы, который рассказал, что происходило в 1991 году перед развалом Советского Союза, обратил внимание собеседник ФАН.

«Тогда предпринимались глупые и совершенно бездумные попытки политиков, считавших, сколько они выиграют, если Украина станет процветающей страной и не будет передавать хлеб в общие закрома, — напомнил депутат. — Экономика была связана, все предприятия нашей страны были завязаны на общем производстве. И все это развалилось!»

В результате пострадали как отдельные отрасли, так и регионы, бывшие республики, ставшие потом независимыми государствами, заявил Чепа.

«Кто-то не хотел тогда об этом думать, а кому-то просто ума не хватило — вот такие были некоторые правители, — резюмировал он. — Но такие рано или поздно уйдут, и Владимир Зеленский тоже скоро уйдет. А народ останется».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Так называемый форум «Крымская платформа» был проведен украинскими властями для привлечения внимания всего мирового сообщества к теме якобы захваченного Россией полуострова. На мероприятие прибыли политики из сорока с лишним стран, причем на уровне глав — президентов или премьер-министров — были представлены только те государства, которые давно известны своими русофобскими взглядами. К примеру, прибалтийские.

Участники «Крымской платформы» по итогам саммита заявили, что подумают о введении против нашей страны новых политических, дипломатических и ограничительных мер, «если это понадобится и если действия России будут этого требовать».

Ранее коллега Алексея Чепы по нижней палате парламента и по тому же комитету ГД по международным делам Дмитрий Новиков назвал состоявшееся в Киеве мероприятие демонстрацией банкротства украинской политики.