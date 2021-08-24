Россия остается крупнейшим экспортером угля на Украину

Москва, 24 августа. Ввоз угля на Украину из России вырос на 12,5%.

Украина продолжает активно импортировать уголь отечественного производства. Согласно информации государственной службы статистики страны, объем поставок за первые шесть месяцев этого года увеличился на 12,5% к аналогичному периоду 2020 года и составил 6,7 млн тонн. Об этом пишет газета «Ведомости».

Аномально повышенный температурный режим вкупе с высокими ценами на природный газ, наблюдающимися на европейских рынках, повлияли на рост закупок Киевом данного вида сырья заграницей. Зарубежные поставки прибавили 17% к первой половине прошлого года, достигнув 10,1 млн тонн.

Отмечается, что поставщики из России смогли заработать на украинском экспорте 587,8 млн долларов против 567,8 млн долларов в 2020 году. Стоимость угля в Европе продолжает оставаться рекордной на тринадцатилетнем промежутке, а Москва является самым главным источником угля для Украины (66,3%).

Эксперты полагают, что уголь растет в цене из-за восстановления уровня энергопотребления после распространения COVID-19 и некоторой стагнации угледобычи в Китае. Летняя жара и недостаточные резервы голубого топлива в европейских ПХГ поддержали подорожание энергоносителя.

Экспортная стоимость российского угля в Евросоюзе с мая текущего года возросла в двукратном размере и добралась уже до 137 долларов за одну тонну.