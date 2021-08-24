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Песков: рабочий график не позволяет Путину следить за предвыборными дебатами партий

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:41
Политика
Песков: рабочий график не позволяет Путину следить за предвыборными дебатами партий
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Президент РФ Владимир Путин поддерживает партию «Единая Россия». Он остается лидером этого объединения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Партия на протяжении многих лет является инициатором значимых процессов. Владимир Путин видит в «Единой России» фракцию, которая не боится брать на себя ответственность.

Также Песков отметил, что президент не может следить за предвыборными дебатами политических объединений. Рабочий график не позволяет Путину уделять этому много времени, пояснил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что выборы депутатов в Госдуму состоятся в течение трех дней. Голосование запланировано на 17, 18 и 19 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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