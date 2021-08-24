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Канье Уэст отомстил Дрейку и опубликовал его домашний адрес
Шоу-бизнес
Канье Уэст отомстил Дрейку и опубликовал его домашний адрес
instagram.com  /  @champagnepapi

Вашингтон, 24 августа. Американский рэпер Канье Уэст опубликовав в социальных сетях домашний адрес канадского музыканта Дрейка. Таким образом он отомстил своему давнему обидчику.

Несмотря на то, что Уэст практически сразу одумался и удалил публикацию, интернет-пользователи успели сохранить пост с координатами. Они разместили домашний адрес Дрейка на других платформах.

Теперь, как считают некоторые подписчики, рэперу угрожает опасность из-за мести Уэста. Они напомнили, что ненавистники, знающие адрес 34-летнего канадца, могут напасть на него, пишет Hypebeast.

Артисты уже давно в ссоре, конфликт обострился после решения Дрейка выпустить альбом Certified Lover Boy в один день с релизом Уэста Donda, сообщает телеканал «360». Кроме того, канадец недавно выпустил песню Betrayal, в которой грубо высказался об американце.

Весной американский журнал Billboard назвал Дрейка артистом десятилетия. В копилке музыканта уже есть 27 наград Billboard Music Awards.

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