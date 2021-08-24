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Экс-фронтмен Sex Pistols проиграл в суде бывшим участникам группы

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:21
Общество
Экс-фронтмен Sex Pistols проиграл в суде бывшим участникам группы
Global Look Press  /  Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com

Лондон, 24 августа. Бывший фронтмен британского панк-коллектива Sex Pistols Джон Лайдон (известен под псевдонимом Джонни Роттен) проиграл в судебной тяжбе с экс-участниками группы.

Предметом судебного разбирательства стали песни Sex Pistols, которые должны прозвучать в шестисерийном фильме Дэнни Бойла «Пистолет». Лайдон пытался запретить использовать музыку, но гитарист Стив Джонс и барабанщик Пол Кук подали в суд.

Бывшие музыканты панк-коллектива хотели, чтобы подобные решения принимались большинством, передает The Guardian. По словам Джонса и Кука, между экс-участниками группы было такое соглашение. Лайдон же утверждал, что подобных договоренностей не существовало.

В итоге Высокий суд Лондона встал на сторону гитариста и барабанщика и разрешил использование музыки в фильме. Согласно вердикту, большинство экс-участников Sex Pistols могут отвергнуть запрет одного из них, если он проявляет неблагоразумность, сообщает телеканал «360».

Джон Лайдон ранее высказался о личности бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. По мнению экс-фронтмена панк-группы, этот политик спас страну.

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sex pistols роттен лайдон
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